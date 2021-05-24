مصر تدرس بدء الاستثمارات في ليبيا بـ 10 مشروعات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 12:55 صباحا
جانب من إنشاءات شركة أوراسكوم التي يتردد أنها ستنفذ مشروعات إعمار في ليبيا. (الإنترنت)

كشف وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، اليوم الأحد أن بلاده تدرس إقامة 10 مشروعات في ليبيا، وفي انتظار إشارة للبدء في هذه المشروعات «التي تركز على التنمية».

وقال إن السلطات المصرية والليبية يهتمان بتسهيل دخول وخروج الأموال والأفراد والبضائع بين الجانبين «تمهيدا لبدء مشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار»، حسبما جاء في لقاء له مع قناة الشرق الفضائية.

وتابع: «فرقق العمل المصرية تنتظر إشارة البدء والضوء الأخضر من الجانب الليبي للبدء في تقييم المشروعات، وتوفير فرق العمل والأجهزة المعدات التي تستطيع الانتقال لأداء المهام المطلوبة».

كان الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز اعتبر أن تكلفة المرحلة الأولى المقترحة من إعمار ليبيا ستبلغ 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن ليبيا تحتاج إلى 3 ملايين عامل، في إشارة إلى أن الاستثمارات سفتتح سوقاً واسعة للعمالة المصرية في الجارة الغربية لبلاده.

ونوه بأن بعض الشركات المصرية اتخذت بالفعل خطوات جادة للعمل في السوق الليبية، منها: «أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب والسويدي إلكتريك، كما أتمت مصر بالفعل دراسات الجدوى لمركز لوجيستي عالمي بالقرب من مدينة السلوم المصرية والحدودية مع ليبيا»، وفق قوله.

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