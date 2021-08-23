«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 12:21 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر ساحل درنة برياح شمالية غربية نشطة اليوم الإثنين، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج على ساحل المدينة سيصل إلى 2.5 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا على ساحل سرت.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، يصل إلى 2.50 متر على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج، وقليل الاضطراب على الساحل من شحات إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 

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