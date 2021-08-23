«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر ساحل درنة برياح شمالية غربية نشطة اليوم الإثنين، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج على ساحل المدينة سيصل إلى 2.5 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا على ساحل سرت.

- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.