«الخارجية» و«الإسكان» تبحثان عودة الشركات الأجنبية وملف التعويضات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 09:44 مساء
وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي ووكيل الشؤون الفنية بوزارة الإسكان والتعمير خالد العبدلي (وال)

ناقشت وزارتا الخارجية والإسكان، اليوم الأحد، عودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريعها في ليبيا، والتعويضات المتعلقة بهذا الملف. 

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ووكيل الشؤون الفنية بوزارة الإسكان والتعمير خالد العبدلي.

وبحث المسؤولان، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال»، «مسألة عودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريعها في ليبيا، والشروط والظروف المناسبة لذلك».

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كما ناقش الوكيلان، خلال اجتماع عُقِد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، التعويضات التي تطالب بها بعض الشركات الأجنبية عن فترة الانقطاع عن العمل، وضياع المعدات والمقار التي تشغلها هذه الشركات في السابق.

واتفق الوكيلان على «أهمية تشكيل لجنة من وزارة الإسكان والقطاعات ذات الصلة من أجل وضع الحلول لهذه المسألة ومعالجتها بما يضمن حقوق الدولة الليبية».

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