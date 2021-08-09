الحويج يناقش استئناف عمل الشركات الأميركية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 06:28 مساء
الحويج خلال الاتصال عبر تنقية الفيديو مع رئيس غرفة التجارة الأميركية. (الإنترنت)

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع رئيس غرفة التجارة الأميركية إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع التي تنفذها.

جاء ذلك في اجتماع عبر تقنية الفيديو بحضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري.

وقال الحويج إن «حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة وعقد شراكة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة و بناء الاقتصاد الوطني». وأضاف: «ليبيا بموقعها الجغرافي ومواردها تعد فرصة حقيقية للاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقات البديلة».

وشدد على أن الوزارة «تعمل على تفعيل عدد من المشروعات في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات، خاصة مع تحقق الاستقرار الأمني وتحقيق نمو بمساعدة الدول الصديقة وبعثة الأمم المتحدة».

من جانبه، أكد النويصري أهمية «الاستثمار والتوجه نحو شراكة حقيقية بين المستثمريَن المحلي والأجنبي، خاصة أن قانون الاستثمار رقم (9) لسنة 2010 أعطى ضمانات وامتيازات كبيرة للمستثمرين، بالإضافة إلى إعفاء من الجمارك والضرائب لمدة خمس سنوات».

وفي 26 يوليو الماضي، وقَّعت شركة «هاتف ليبيا» عقدًا مع شركة «إنفنيرا» الأميركية لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات في ليبيا، وذلك خلال زيارة وفد من غرفة التجارة الأميركية إلى طرابلس، ولقائهم مع ممثلين من شركات ليبية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

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