«هاتف ليبيا» توقع عقدا مع شركة أميركية لتحديث شبكة الاتصالات

مراسم توقيع عقد بين شركة هاتف ليبيا وشركة إنفنيرا الأميركية، 26 يوليو 2021، (حكومة الوحدة)

أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، توقيع شركة هاتف ليبيا عقدا مع الشركة الأميركية «إنفنيرا»، لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات في ليبيا.

وقال نورلاند، إن هذا العقد «مثال على كيف أن التقدم السياسي المستقر والمستمر، يمكن أن يؤدي إلى وظائف ومزايا اقتصادية للشعب الليبي»، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد من غرفة التجارة الأميركية إلى العاصمة طرابلس، للقاء ممثلين عن شركات ليبية، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال نورلاند، إن اللقاء فرصة لفهم كيف يمكن للشركات الأميركية أن تتعاون مع نظيراتها الليبية، وخلق فرص اقتصادية إضافية لليبيين، متابعا: «الشركات الأميركية الممثلة اليوم توظف آلاف الليبيين في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبناء والخدمات المالية».