إزالة التعديات على 10 محطات بمسار النهر الصناعي بوادي الربيع إلى سيدي السايح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 04:05 مساء
أعمال إزالة التعديات على مسار النهر الصناعي من وادي الربيع إلى سيدي السايح. (النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الانتهاء من أعمال إزالة الاعتداءات الواقعة على مسار النهر الصناعي من مقر منظومة الحساونة - سهل الجفارة بوادي الربيع إلى خزان سيدي السايح، مؤكدًا الكشف على 26 محطة وإزالة التعديات على 10 محطات منها.

كما أكد الجهاز وصول مياه النهر الصناعي إلى خزان سيدي السايح لتغذية مدينة طرابلس التي توقع وصول المياه إليها الليلة بعد انقطاعها عنها قبل أسبوع بسبب اقتحام مجموعة مسلحة مقر منظومة الحساونة- سهل الجفارة وإيقاف الآبار وعمليات الضخ.

- النهر الصناعي: وصول المياه إلى خزان السايح
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وأمس السبت، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استئناف ضخ المياه عبر أنابيب المسارين الشرقي والأوسطي، وذلك «بعد رفع التهديد القسري» على منظومة الحساونة- سهل الجفارة.

ومنذ مطلع أغسطس الجاري، شرعت الجهات الأمنية في حملة موسعة لإزالة الوصلات غير الشرعية والتعديات على محطات ومسارات النهر الصناعي بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

أعمال إزالة التعديات على مسار النهر الصناعي من وادي الربيع إلى سيدي السايح. (النهر الصناعي)
أعمال إزالة التعديات على مسار النهر الصناعي من وادي الربيع إلى سيدي السايح. (النهر الصناعي)
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