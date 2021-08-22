النهر الصناعي: وصول المياه إلى خزان السايح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 01:55 مساء
أعمال صيانة تجرى لأحد خطوط منظومة النهر الصناعي. (صفحة المنظومة على فيسبوك)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، الأحد، بدء عمليات التشغيل وضخ المياه بشكل جيد، ووصول المياه إلى خزان السايح. وتوقع الجهاز، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «وصول المياه إلى مدينة طرابلس هذه الليلة».

ويوم السبت، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء السبت، وصول المياه إلى خزان ترهونة في «سابقة هي الأولى من نوعها منذ أحداث فبراير»، متوقعًا وصول المياه إلى طرابلس مساء الأحد.

وأرجع الجهاز، في بيان، وصول المياه إلى خزان ترهونة إلى «إزالة الوصلات غير الشرعية عبر الحملة التي نفذها رجال النهر الصناعي بالتعاون مع الشرطة الزراعية وقوة إنفاذ القانون للعمليات الأمنية فرع طرابلس، والجهود الجبارة لفرق التشغيل بحقول آبار الحساونة».

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