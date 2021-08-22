ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا على طاولة قمة بوتين - ميركل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 22 أغسطس 2021, 11:12 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أرشيفية: الإنترنت)

حظي ملف انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا باهتمام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال لقائها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. 

وحسب كلمة نقلها موقع الكرملين للمستشارة أنغيلا ميركل في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس بوتين، أمس السبت، أشارت إلى مناقشة التطورات في ليبيا، مؤكدة الحاجة إلى «تنفيذ مخرجات المؤتمر الليبي في برلين، الذي دعا إلى انسحاب متناسب ومتبادل للمرتزقة الأجانب، مع تمكين القوى الليبية من تشكيل مستقبل للبلد الذي تريده»، موضحة وجود عدد من النقاط المشتركة بين ألمانيا وروسيا حول هذه المسألة.

من جانبه أثنى بوتين على جهود ألمانيا في عقد مؤتمر برلين، الذي تم بفضله إنجاز الكثير في هذا الاتجاه، وساعدت القرارات التي اتخذها في تحسين الوضع على الأرض. وشدد الرئيس الروسي على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا من أجل الحفاظ على الإنجازات الإيجابية التي لم تتحقق بعد والبناء عليها.

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وجاءت عودة ملف المرتزقة إلى دائرة الضوء موازاة مع تسمية لأول مرة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» روسيا ضمن مطالبتها في مذكرات إلى الحكومة والمجلس الرئاسي بتجميد الاتفاقات ومذكرات التفاهم العسكرية «لأي دولة» ذات صلة بالتواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

كما طالبت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي عقدته في موسكو الخميس الماضي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، روسيا بلعب دور أكبر في إخراج المرتزقة، مشيرة إلى تجاوب روسيا واستعدادها للتشاور حول وضع آلية لانسحاب المرتزقة.

أما لافروف خلاله تعليقه على الوجود التركي العسكري في البلاد بطلب من حكومة الوفاق السابقة، فقال إنه «كان مساعدة عسكرية في جزء من المنطقة، لكن الجانب الثاني الذي لا يقل شرعية وهو البرلمان في طبرق، فقد طلب مساعدة عسكرية من مصادر أخرى».

ورفض لافروف «محاولات تحويل النقاش إلى الحديث عمن هو الشرعي ومن غير الشرعي»، معتبرًا أن «الأهم هو أن ينظم الانسحاب خطوة بخطوة وفي تزامن، دون خلق أي ميزة في صالح أي أحد».

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