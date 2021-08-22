«الأرصاد» يحذر من رياح شمالية غربية على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة اليوم وغدًا على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• السماء قليلة السحب، تتكاثر مع احتمالية ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة غدًا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
• الرياح بحرية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 5 و10 عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح بحرية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل اليوم وغدًا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد إلى درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر، يصل إلى 2.50 متر على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.