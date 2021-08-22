«الأرصاد» يحذر من رياح شمالية غربية على ساحل درنة

نشرة الصيد البحري المتوقعة اليوم الأحد 22 أغسطس 2021. (الإنترنت)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة اليوم وغدًا على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• السماء قليلة السحب، تتكاثر مع احتمالية ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة غدًا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

• الرياح بحرية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 5 و10 عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.