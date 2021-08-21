اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة لتحمل مسؤولياتهما وإقرار القاعدة الدستورية

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلقي كلمة خلال اجتماع مع أعيان وأهالي الزاوية. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور).

عبر عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن أمله أن يتحمل «مجلس النواب ومجلس الدولة مسؤولياتهما، وإصدار قانون للقاعدة الدستورية، وقانون الانتخابات».



وأضاف اللافي، خلال اجتماع مع أعيان وأهالي الزاوية بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «المرحلة الحالية تتطلب منا الوقوف مع هذه الحكومة لدعمها، للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر».

وأردف عضو المجلس: «نحن كمجلس رئاسي جاديون في مشروع المصالحة الوطنية، هو صمام النجاة، لتعود ليبيا دولة»، مردفًا: «عازمون على توحيد المؤسسة العسكرية، وجيش موحد ولاؤه للوطن».