«الأرصاد» يعلن حالة الطقس على السواحل الليبية (السبت 21 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 12:45 مساء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس على السواحل جيدة، وذلك اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم السبت حتى الثانية عشرة غدًا الأحد بالتوقيت العالمي.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على أقصى الساحل الغربي.
- الريح براني إلى متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل الخمس ومصراتة سرعته مـا بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة.
- الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها ما بين 05 و15 عقدة تصل غدًا إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة.
- الرؤيـة جيدة.

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