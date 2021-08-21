مجمع للتطعيمات في مصراتة بمقر المعرض الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 11:44 صباحا
جانب من تجهيزات إقامة مجمع للتطعيمات ضد فيروس كورونا في مصراتة، 21 أغسطس 2021 (وزارة الصحة)

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة استمرار أعمال تجهيز مقر مجمع التطعيمات بمعرض مصراتة الدولي في المدينة والذي سيتم تحويله ليصبح مركزًا للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان، مساء أمس من الأول الجمعة، أن تجهيزات تتم بإشراف مركز مصراتة الطبي، وذلك «استمرارًا للتوسعة التي أعلنت عنها وزارة الصحة لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا»المستجد، والتي استهدفت كلًا من مدينتي طرابلس وبنغازي كمرحلة أولية، وقريبًا في باقي المدن».

وأشار البيان إلى أن مركز التطعيم تم تجهيزه بأحدث المواصفات العالمية، كما أنه يحتوي على 30 محطة تطعيم.

قبل ذلك، وجَّه المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا» بالبلديات المختلفة، وتُعطى الجرعة لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، على أن يكونوا قد أمضوا فترة أربعة أسابيع على الأقل.

جانب من تجهيزات إقامة مجمع للتطعيمات ضد فيروس كورونا في مصراتة، 21 أغسطس 2021 (وزارة الصحة)
جانب من تجهيزات إقامة مجمع للتطعيمات ضد فيروس كورونا في مصراتة، 21 أغسطس 2021 (وزارة الصحة)
جانب من تجهيزات إقامة مجمع للتطعيمات ضد فيروس كورونا في مصراتة، 21 أغسطس 2021 (وزارة الصحة)
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