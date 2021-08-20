الدبيبة يوجه بالعمل على توحيد وزيادة المرتبات والإسراع بالإفراج عن المتوقفة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (الإنترنت)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أهمية العمل على توحيد وزيادة المرتبات، والإسراع في الإفراج عن المرتبات المتوقفة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة بقرار رقم 212 لسنة 2021، والمكلفة بإعداد جدول مرتبات موحد، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويوم الإثنين الماضي، اجتمع الدبيبة مع اللجنة، وشدد على ضرورة إعداد جدول موحد للمرتبات، معطيها مهلة 60 يومًا لإنهاء هذا الجدول لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب.

وأضاف أن هناك ظلمًا واقعًا على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، كما أن بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتب منذ سنوات.