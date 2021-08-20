«الاقتصاد» تبحث تنفيذ قرار نقل تبعية مراقباتها إلى البلديات

«الاقتصاد» تبحث تنفيذ قرار نقل تبعية مراقباتها إلى البلديات، 19 أغسطس 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «225» لسنة 2021، بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة إلى البلديات.

جاء ذلك في اجتماع احتضنه مقر وزارة الاقتصاد، وضم مديري الإدارات القانونية والشركات والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، وعددا من مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى المشكلات والعراقيل التي تواجه تنفيذ القرار، وآثاره السلبية على أداء المراقبات فنيا، واتفق مراقبو الاقتصاد والتجارة على إعداد مذكرة شارحة بالخصوص إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

«الاقتصاد» تبحث تنفيذ قرار نقل تبعية مراقباتها إلى البلديات، 19 أغسطس 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)