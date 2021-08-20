2364 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 11:26 صباحا
النشرة الوبائية ليوم الجمعة 20 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 16 حالة وفاة و1652 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان رقم «487»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 9109 عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 6745 عينة، وإيجابية 2364 عينة بنسبة 26% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 293 ألفا و532 حالة بينها 77 ألفا و274 نشطة، و212 ألفا و241 شفاء، و4017 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 901 ألف و10 أشخاص.

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