مصر: متمسكون بمد ليبيا بكل ما تحتاجه من الكهرباء

وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر, (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن تدشين بلاده مشروعات كهرباء للربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة بالفعل «هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة للبلدين»، مؤكدا تمسك مصر بمد ليبيا «بكل ما تحتاجه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة الإعمار».

وأشار إلى أن مصر «نجحت خلال الفترة الماضية في توليد طاقة كهربائية إلى ليبيا من خلال مشروعات قائمة بالفعل، فيما يتم العمل بشكل دائم على تقوية خطوط الربط سواء مع ليبيا أو الأردن أو السودان».

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وفي يوليو الماضي، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا يأذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة «رواد الهندسية للإنشاءات» وهي مصرية الجنسية، لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية والاستعجالي، وذلك بقيمة 868 ألف يورو لنطاق الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة، و135 ألف يورو لعمرتين (صيانة).