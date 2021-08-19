قلق أممي بشأن الطقس المتطرف وتغير المناخ في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 09:12 مساء
قاع بحيرة سد وادي كعام تتمدد فيه الشقوق جراء جفاف البحيرة. (وزارة الموارد المائية)

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من «الطقس المتطرف وتغير المناخ في ليبيا»، مجددة تحذيرها من أن تكرار الهجمات على النهر الصناعي الذي يوفر أكثر من نصف احتياجات البلاد من المياه العذبة «يهدد الأمن المائي للبلد بأكمله» بحسب بيان وزعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، نيابة عن مكتب الشؤون الإنسانية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن «موجات الحر الأخيرة في مختلف أنحاء ليبيا، في ظل الانقطاع الحاد للتيار الكهربائي، والانتشار السريع لكوفيد-19 (فيروس كورونا)، فضلاً عن الأضرار المستمرة التي تلحق بمنظومة المياه وجفاف سد وادي كعام، تشكل تهديدات خطيرة على حياة الناس في حين بات الوقت ينفد للتحرك».

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، جاستن برادي: «نحن قلقون للغاية بشأن الطقس المتطرف وتغير المناخ في ليبيا على نطاق لا يمكن للناس والمجتمعات الإنسانية والإنمائية المساعدة في إدارته».

- النهر الصناعي: استمرار توقف ضخ المياه من منظومة الحساونة
- جفاف بحيرة سد وادي كعام (صور)
- النهر الصناعي: وقف ضخ المياه بمنظومة الحساونة بعد اقتحام مجموعة مسلحة

وجدد بيان الأمم المتحدة التحذير من أن «الهجمات المتكررة على النهر الصناعي، الذي يوفر 60% من جميع المياه العذبة المستخدمة في ليبيا، تهدد الأمن المائي للبلد بأكمله»، مشيرا إلى جفاف سد وادي كعام، الذي كان يحتوي في السابق على حوالي 33 مليون متر مكعب من المياه، بسبب الارتفاع المستمر في حرارة المناخ؛ ما أثر على المزارع والمشاريع التي تعتمد عليه بشكل مباشر لأغراض الري.

وأضاف برادي: «قد غطى النزاع والوضع الصحي الحالي على الآثار المناخية التي تتأثر بها ليبيا بشدة. إن تعطل إمدادات المياه وجفاف خزانات المياه هي فقط مجرد صور واضحة لذلك. إذا لم نتخذ إجراء الآن، فإننا نعرض ملايين الأرواح لخطر فقدان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. يمكن أن يكون لهذا تأثير كارثي على صحة الناس وسبل عيشهم والزراعة والنظافة وانتشار الأمراض المعدية».

وأحيا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، كما أطلق هشتاغ «#سباق_من_أجل_الإنسانية» وهو تحدٍ عالمي للعمل المناخي تضامناً مع الناس في أكثر دول العالم عرضة للكوارث وأولئك الذين تضرروا بشدة من تغيّر المناخ.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي.. ويتحدث عن القتال من أجل أحلامه
رياضة عالمية
لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. وتجرى مقاومتها في بانشير
دولى
مختبر أميركي يعلن تحقيقه «تقدما تاريخيا» في الاندماج النووي
علوم وتكنولوجيا
باريس: 5 شروط مسبقة لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان
دولى
حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
بعد أيام من طلب «5+5» تجميد الاتفاقات معها.. تركيا تدافع عن استمرار حضورها ...
ليبيا
الحداد يرفض مطالبات «5+5» ويعتبرها «انحرافا» عن مسارها
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
جامعة بريطانية: غياب التشريعات والتدخلات الدولية يجعلان مكافحة الإرهاب في ليبيا ...
ليبيا
الدبيبة: الانتخابات هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته
ليبيا
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
مجلس النواب يتوافق على صيغة بخصوص ترشح الموظف المدني والعسكري للرئاسة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «Lincoln» تطرح سيارة دفع رباعي أكثر فخامة وتطورًا