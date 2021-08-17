النهر الصناعي: استمرار توقف ضخ المياه من منظومة الحساونة

أعمال صيانة تجرى لأحد خطوط منظومة النهر الصناعي. (صفحة المنظومة على فيسبوك)

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استمرار توقف ضخ المياه من منظومة الحساونة -سهل الجفارة حتى تاريخ، اليوم الثلاثاء.

وأرجع الجهاز في بيان مقتضب، السبب في ذلك إلى «عدم زوال الأسباب التي أدت إلى هذا التوقف الخارج عن سيطرته».

- النهر الصناعي: وقف ضخ المياه بمنظومة الحساونة بعد اقتحام مجموعة مسلحة

وأكد البيان أن «الجهاز غير مسؤول عما يرد من أي أخبار أو معلومات عبر جميع القنوات الإعلامية أو الصفحات الإلكترونية بخصوص ذلك».

والسبت، أعلن الجهاز إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة- سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه في الحساونة.