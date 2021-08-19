المنقوش ولافروف يبحثان استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة

مؤتمر صحفي مشترك للمنقوش ولافروف، 19 أغسطس 2021، (الإنترنت)

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف استئناف عمل اللجنة التجارية والاقتصادية الحكومية المشتركة بين البلدين.

وقال لافروف: «أولينا اهتماما خاصا بضرورة استئناف المشاريع الاقتصادية التي توقفت قبل 10 سنوات، واستئناف عمل شركتي غازبروم نفط، وتاتنيفط، والسكك الحديدية الروسية، والتي كانت تعمل حتى العام 2011، مع شركائها الليبيين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين»، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في موسكو، صباح اليوم الخميس.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قالت المنقوش إنهما تناولا سُبُل تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات السابقة لتسريع عجلة الاقتصاد في ليبيا، لافتة إلى التعويل على الدور الروسي في المساعدة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، ولعب دور أكبر في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، على أن يتم الانسحاب على مراحل وبشكل متزامن.

بينما أكد لافروف دعم بلاده «خروج القوات الأجنبية من ليبيا» وفق الرؤية التي طرحتها المنقوش، وهو انسحاب على مراحل وبشكل متزامن، داعيًا المجتمع الدولي إلى المساعدة في بناء المؤسسات الليبية.