المنقوش: نعول على دور روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية.. وافتتاح سفارتها وقنصليتها قريبا

المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، 19 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إنها أكدت خلال لقائها نظيرها سيرغي لافروف، على تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات السابقة لتسريع عجلة الاقتصاد في ليبيا، لافتة إلى التعويل على الدور الروسي في المساعدة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضافت أن هناك توافقًا على دفع عجلة الاستقرار في ليبيا، وتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، وتعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين، متابعة: «نحن بصدد افتتاح سفارة روسيا في طرابلس، وقنصليتها في بنغازي، ما يفضي بصبغة إيجابية وتعاونية بين البلدين لإحياء حركة الاقتصاد والتنمية»، حسب كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، على هامش زيارتها موسكو.

وثمَّنت الدور الروسي في إخراج القوات الأجنبية من البلاد، والمساعدة فيما يتعلق بالملف الأمني.