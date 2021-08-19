لافروف يدعو إلى «انسحاب تدريجي ومتزامن» للقوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 12:25 مساء
لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المنقوش في موسكو، 19 أغسطس 2021. (صورة من بث مباشر)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أهمية «الانسحاب التدريجي والمتزامن» للقوات الأجنبية من ليبيا، مبديًا استعداد بلاده للمساهمة في الجهود الليبية المبذولة في هذا الاتجاه.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الروسية موسكو: «انسحاب القوات الأجنبية يجب أن يكون متدرجًا ومتزامنًا دون أي ميول لصالح أي طرف»، وأكد استعداد بلاده للانضمام لجهود السلطات الليبية المبذولة لوضع خطط وآليات لانسحاب هذه القوات.

وتابع: «الوزيرة أبلغتنا أن القيادة الليبية تقوم الآن بصياغة آلية استشارية وعملية تشاورية لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب جميع العسكريين الأجانب، وسنكون مستعدين للمشاركة البناءة مع البلدان الأخرى في هذا العمل».

وأشار إلى أن أن تركيا «لن ترفض مناقشة موضوع خروجها، كما لا تنفي الدول الأخرى تواجدها في ليبيا»، وقال: «هذا ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الثاني. نعم لتركيا قراءة مختلفة للبيان الختامي للمؤتمر؛ لكن هذا البيان ومخرجات آخر اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واضح ويؤكد ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا».

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