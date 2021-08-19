المنقوش: نطلب دورا أكبر لروسيا في إخراج المرتزقة.. والانسحاب يجب أن يكون على مراحل ومتزامنا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 12:18 مساء
المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، 19 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش موسكو إلى لعب دور أكبر في دعم عملية السلام في ليبيا، قائلة: «نطلب من روسيا لعب دور أكبر وأكثر ثقلًا في دعم عملية السلام، خصوصًا ما يتعلق بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وبناء أجهزة الدولة».

وتابعت المنقوش: «يجب أن نرى انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية بواقعية، ونضع رؤية عملية لتفعيل الانسحاب بشكل مقنّن ومدروس، ولذا يجب أن يحدث على مراحل وبشكل متزامن بالطرفين، بما يضمن تحقيق حالة من التوازن على أرض الواقع»، حسب كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارتها إلى موسكو، اليوم الخميس.

وأكملت: «نحن منفتحون للحوار مع جميع الدول، ونحاول إيجاد لغة مشتركة في موضوع انسحاب المرتزقة، والأمر من أولويات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وروسيا لها ثقل دولي نعول عليه لدعم عملية الاستقرار والسلام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
باحث بمعهد سويسري: ملامح «انتكاسة» للانتقال السياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024