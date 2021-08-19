المنقوش: نطلب دورا أكبر لروسيا في إخراج المرتزقة.. والانسحاب يجب أن يكون على مراحل ومتزامنا

المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، 19 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش موسكو إلى لعب دور أكبر في دعم عملية السلام في ليبيا، قائلة: «نطلب من روسيا لعب دور أكبر وأكثر ثقلًا في دعم عملية السلام، خصوصًا ما يتعلق بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وبناء أجهزة الدولة».

وتابعت المنقوش: «يجب أن نرى انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية بواقعية، ونضع رؤية عملية لتفعيل الانسحاب بشكل مقنّن ومدروس، ولذا يجب أن يحدث على مراحل وبشكل متزامن بالطرفين، بما يضمن تحقيق حالة من التوازن على أرض الواقع»، حسب كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارتها إلى موسكو، اليوم الخميس.

وأكملت: «نحن منفتحون للحوار مع جميع الدول، ونحاول إيجاد لغة مشتركة في موضوع انسحاب المرتزقة، والأمر من أولويات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وروسيا لها ثقل دولي نعول عليه لدعم عملية الاستقرار والسلام».