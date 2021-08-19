وصول الشحنة السادسة من «الأكسجين» الطبي من مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 12:59 صباحا
شحنة أكسجين جديدة تصل إلى المنطقة الغربية قادمة من مصر، 7 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة وصول الشحنة السادسة من غاز «الأكسجين» الطبي المسال، بإجمالي 180 ألف لتر قادمة من مصر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزير الصحة الدكتور علي الزناتي ونظيرته المصرية هالة زايد في 20 أبريل الماضي؛ بشأن تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة في إطار سعيها لتغطية زيادة الطلب على غاز الأكسجين الطبي بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.

ومن ضمن جهود توفير «الأكسجين» الطبي للمرافق الصحية، أعلنت شركة الجوف للتقنية النفطية إجراء تعديلات في مصنع «النيتروجين» التابع لها لإنتاج «الأكسجين» الطبي بكميات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث سيوزع عبر المؤسسة الوطنية للنفط.

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