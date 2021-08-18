انطلاق دورة إعداد مدربي المراقبة الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 11:13 مساء
ندوة إعداد مدربي المراقبة الانتخابية، 18 أغسطس 2021، (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انطلاق فعاليات الدورة التدريبية في مجال إعداد مدربي المراقبة الانتخابية اليوم الأربعاء.

ويشرف قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية على الدورة، وذلك ضمن الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

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وتستمر الدورة لمدة يومين، والمستهدفون بحضورها موظفو مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية في مدن طرابلس، بنغازي، سبها.

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