دخول الوحدة الغازية السادسة بمحطة الزاوية المزدوجة على الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 06:10 مساء
أحد المهندسين يتابع عملية تشغيل الوحدة السادسة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، دخول الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة على الشبكة الكهربائية العامة بقدرة 150 ميغاوات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال صيانة محول الرفع الخاص بالوحدة، مع مولد البخار الخاص بها، ليكون إجمالي الطاقة المنتجة من هذه الوحدة 200 ميغاوات لدعم الشبكة الكهربائية، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وخرجت الوحدة الغازية الثانية والوحدة السادسة بالجزء البخاري بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة عن الخدمة يوم الإثنين، «نتيجة لحدوث عطل فني» أدى إلى «توقفهما عن الخدمة وفقد ما قيمته 400 ميغاوات» من الشبكة الكهربائية.

- إرجاع الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة للخدمة بقدرة 200 ميغاوات

ومساء اليوم ذاته، تمكَّنت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء من إرجاع الوحدة الثانية بالمحطة إلى الخدمة بقدرة 200 ميغاوات.

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