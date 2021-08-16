إرجاع الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة للخدمة بقدرة 200 ميجاوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 08:29 مساء
أعمال الصيانة بالوحدتين الثانية والسادسة محة كهرباء الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، إرجاع الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة إلى الخدمة بقدرة 200 ميجاوات بعد خروجها والوحدة «السادسة بالجزء البخاري» بالمحطة عن الخدمة «نتيجة لحدوث عطل فني» أدى إلى «توقفهما عن الخدمة وفقد ما قيمته 400 ميجاوات» من الشبكة الكهربائية.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فرق الصيانة تعمل بوتيرة متسارعة على صيانة محول الرفع الخاص بالوحدة السادسة من قبل الكوادر الفنية التابعة لإدارة الجهد الفائق الغربية من أجل إرجاعها للخدمة في أسرع وقت ممكن.

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وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الأحد، دخول الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية الثالثة، على الشبكة الكهربائية العامة الساعة 12:43 ظهرًا (بتوقيت طرابلس).

عادت إلى الخدمة وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والبخارية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة في الرابع من أغسطس الجاري.

أعمال الصيانة بالوحدتين الثانية والسادسة محة كهرباء الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال الصيانة بالوحدتين الثانية والسادسة محة كهرباء الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال الصيانة بالوحدتين الثانية والسادسة محة كهرباء الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال الصيانة بالوحدتين الثانية والسادسة محة كهرباء الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال الصيانة بالوحدتين الثانية والسادسة محة كهرباء الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
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