زينينغا: البعثة الأممية تواصل الضغط لإصدار تشريعات الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 12:20 صباحا
من ندوة اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات، 17 أغسطس 2021. (لقطة تليفزيونية مثبتة)

أكد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا «غياب الإطار القانوني لتنفيذ الانتخابات سواء كان قانون الانتخابات او القاعدة الدستورية»، مشيرا إلى أن البعثة تواصل الضغط على الجهات المعنية للإصدار هذه التشريعات والقوانين اللازمة سواء كان أعضاء لجنة الحوار أو البرلمان من أجل تجهيزها  في الوقت المناسب.

وخلال ندوة اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات، الثلاثاء، أشاد زينينغا بالتقدم المحرز في التحضيرات للانتخابات المقبلة المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل. وقال إن «العمل يسير على قدم وساق لتحضير مراكز الاقتراع في عدة مدارس وأماكن في وقت زمني جيد، مشيدا بدمج جميع فئات المجتمع خاصة فئات النساء والشباب والنازحين واخدهم بعين الاعتبار».

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وقال المنسق الأممي في كلمته إن «مفوضية الانتخابات هي الجسم المخول بإجراء الانتخابات على المستوى الوطني وهي هيئة مستقلة ومن المهم جدا وجود علاقة تعاونية مثمرة بينها وبين الحكومة، مشيرا إلى أن المفوضية تحصلت على الأموال التي طلبتها لتسيير أعمالها خلال فترة تحضير الانتخابات لليبيا».

وفي المناسبة نفسها، هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساعي مَن وصفهم بـ«الفاشلين» الرامية إلى تعطيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق «هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته». 

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