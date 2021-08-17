الدبيبة: الانتخابات هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته

الدبيبة متحدثا خلال المؤتمر الصحفي للجنة الحكومية المعنية بالانتخابات، الثلاثاء 17 أغسطس 2021. (لقطة من فيديو بثته منصة حكومتنا)

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساعي مَن وصفهم بـ«الفاشلين» الرامية إلى تعطيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق «هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته».

جاء تصريح الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة الذين استعرضوا جهودها الرامية لدعم تنفيذ العملية الانتخابية.

إجراءات الحكومة لدعم تنفيذ الانتخابات

وقال الدبيبة، خلال حديثه، إن الحكومة عملت على تسوية الإجراءات المعرقلة لتوظيف المبالغ المالية اللازمة لمفوضية الانتخابات، وقامت بتسييلها وتخصيصها وإيداعها في حسابات المفوضية، مؤكدًا أن الحكومة عملت أكثر مما هو مطلوب منها في ملف الانتخابات.

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وذكر الدبيبة أن الحكومة خصصت أكتر من 200 مليون دينار لصالح وزارة الداخلية للمساهمة في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات، مطالبًا اللجنة الحكومية لدعم تنفيذ الانتخابات بالتنسيق مع وزارة التعليم لتخصيص مدرسين أو طلبة للتجهيز للانتخابات وكذلك وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة وقعت اتفاقية عن طريق شركة الاتصالات لتقديم الدعم التقني اللازم لإنجاح العملية الانتخابية.

لن نترك الفاشلين وشأنهم

وجدد الدبيبة خلال حديثه التأكيد على أن الهدف الأساسي لحكومته «هو الانتخابات والانتقال بليبيا إلى هذا الهدف مهما طال الزمن أو قصر»، وقال: «نحن نسعى ليكون ذلك أمرًا واقعًا، ومهما حاول هذا التيار أن يعرقل لن يتمكن من عرقلة مسيرة ليبيا للوصول إلى الانتخابات وتحقيق حلم الليبيين باختيار ممثليهم لترسيخ مبدأ الديمقراطية والتبادل السلمي على السلطة».

وتابع: «الفاشلون هم دائمًا يتصدرون المشهد خصوصًا هذه الأيام، ويدعون أنهم يريدون الانتخابات وهم مستمرون على كراسيهم منذ 10 سنوات ويسعون لإفشال الانتخابات ولا يمكن أن نصدقهم بعد اليوم ولا يمكن أن نتركهم وشأنهم»، مؤكدًا أن «الطريق قفلت ولابد من وصول الليبيين إلى انتخابات.. سواء كانوا أحزابًا أو جماعات أو العسكر، لا يمكن أن يقفوا في طريق الشعب».

مشروع الدبيبة

ونفى الدبيبة أن يكون خلفه حزب أو دولة أو أجندة وقال: «وراي شرفاء من الليبيين، همهم الوطن والشعب، ولما نتكلم بصراحة فيه من يشكك في كيف الدبيبة يترأس الحكومة ويريد الوصول للانتخابات. أنا مع الانتخابات. السلطة لا تعنيني كثيرًا، ما يعنيني هلنا».

وأضاف: «10 سنوات قادنا الفاشلون ولم يقدموا شيئًا، ولابد من الانتخابات وإزاحتهم لترك المجال للشباب والشعب الليبي ليتولى أمره»، موضحًا أن مشروعه لا يرتبط بأشخاص وإنما بكيفية بناء الدولة «وكيف نصل إلى دستور حقيقي وانتخابات نزيهة يختار الشعب خلالها مَن يريد من أي مكان في ليبيا بإرادة حرة».