الفقيه: يجب على مجلس النواب وضع ميزانية وإقرارها حتى تكون الحكومة في حرج

النائب سليمان الفقيه خلال إلقائه كلمته في جلسة مجلس النواب، 16 أغسطس 2021. (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لا تريد إقرار الميزانية «لأن هذا أريح لها»، مطالبا المجلس بوضع ميزانية وإقرارها، حتى تكون الحكومة «في حرج».

وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، في مدينة طبرق، أن الحكومة وضعت المجلس في حرج أمام الشارع في الوقت الراهن، «لكننا بإمكانها وضعها في هذا الحرج، حال إقرار ميزانية من وضعنا، وهو ما يفيد المواطن تزامنا مع هذا الوضع الاستثنائي».

وتساءل الفقيه: «من أي باب تصرف الحكومة الأموال، ويجب أن تكون الأولوية للصرف على المواطن، وليس أشياء أخرى، طالما أن لديها الإمكانيات»، منبها بأن الشارع لا يعلم ما يدور في المشاورات مع الحكومة التي ترفض الاستجابة لمطالب المجلس بخصوص الميزانية.

وأشار في سياق آخر، إلى ضرورة ألا يكون فرض الطوارئ والأحكام العرفية مشاعا «بل لابد من جعلها محصورة بموافقة مجلس النواب، على ألا تُحدد بزمن، لأن المجلس لا يستطيع أن ينعقد خلال فترة 10 أيام للنظر في إقرار فترة الطوارئ هذه».

واعتبر الفقيه أن هناك عقلا جمعيا في ليبيا يريد انتخابات رئاسية، مع «تفهم الأغلبية لتجاوز الصراع السياسي، دون أن توجد ديكتاتوريية أو حكم فرد».