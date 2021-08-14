وزارة العدل: ترحيل 84 نزيلا من طرابلس بصحبة أطفالهم (صور)

جانب من ترحيل نزلاء أفارقة من مؤسسات الإصلاح في طرابلس. (وزارة العدل)

أشرفت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، على رحيل 84 نزيلًا ونزيلة من طرابلس صحبة أطفالهن من المحكومين المفرج عنهم.

عملية الترحيل تمت من مؤسسات الإصلاح والتأهيل في عين زارة، وجرى تسفير النزلاء عبر مطار امعيتقية الدولي، وهم من الجنسية النيجيرية، حسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق المكلف متابعة الإجراءات القانونية اللازمة أشرف أيضًا على إتمام إجراءات الإبعاد لمن تقرر الإفراج عنه بحكم قضائي سواء من المهاجرين غير الشرعيين أو المحكومين في قضايا جنائية.

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حضر مراسم الترحيل السفير النيجيري المعتمد لدى ليبيا، وعدد من أعضاء السفارة، وفريق عمل إجراءات الإبعاد، رفقة عناصر الحراسة الأمنية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي.

وأشاد السفير النيجيري بـ«الدعم اللامحدود للوصول لهذا اليوم الذي تم فيه تسليم رعاياهم المحكومين وهم بكامل صحتهم مع أطفالهم»، مثمنًا الجهود والتسهيلات التي قامت بها وزارة العدل بتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية طيلة وجودهم بمقر المؤسسات الإصلاحية الليبية.

جانب من ترحيل نزلاء أفارقة من مؤسسات الإصلاح في طرابلس. (وزارة العدل)

جانب من ترحيل نزلاء أفارقة من مؤسسات الإصلاح في طرابلس. (وزارة العدل)

جانب من ترحيل نزلاء أفارقة من مؤسسات الإصلاح في طرابلس. (وزارة العدل)