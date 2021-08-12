تحذير من تردي الخدمات الصحية في مستشفى أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 08:38 مساء
جانب من زيارة وفد المجلس البلدي أوباري لمستشفى عام البلدية، 12 أغسطس 2021 (المستشفى)

قام المجلس البلدي لبلدية أوباري بزيارة إلى مستشفى أوباري العام للتحذير من تردي الخدمات الصحية به، وتحميل الإدارة المسئولية التامة لما يحدث.

وقال المستشفى في بيان إن المجلس حمل المسؤولية إلى وزارة الصحة «لعدم وفائها بتوفير ما يلزم لمواجهة موجة تفشي فيروس كورونا بالمنطقة وما يترتب عليها من خسائر بالأرواح البشرية».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل 2286 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليصل إجمالي الإصابات إلى 276 ألفًا و739 حالة، منها 3835 حالة وفاة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي.

جانب من زيارة وفد المجلس البلدي أوباري لمستشفى عام البلدية، 12 أغسطس 2021 (المستشفى)
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