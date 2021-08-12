الزناتي يتفقد مركز العزل ومصنع الأكسجين في مستشفى طرابلس الجامعي

الزناتي خلال تفقده مستشفى طرابلس الجامعي، 12 أغسطس 2021. (المستشفى)

تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، مركز العزل والفلترة، ومصنع الأكسجين بمستشفى طرابلس الجامعي، الذي استؤنف العمل به مؤخرا بعد إجراء الصيانات العاجلة له، للوقوف على احتياجاته.

وخلال الزيارة، التي جرت اليوم الخميس، أعلن الزناتي تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة وأمراض القلب والمخ والأعصاب، واطمأن إلى مخزون الأكسجين في المستشفى، وذلك لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

جرت الزيارة بحضور المدير العام للمستشفى الدكتور نبيل العجيلي ورئيسي قسمي جراحة القلب للبالغين والمخ والأعصاب والعمود الفقري. وعرض العجيلي على الوزير المشاكل التي تعيق العمل في المستشفى والخطوات المتخذة لتذليل الصعوبات.

وشدد الاثنان على ضرورة سد العجز الذي يعاني منه المستشفى، ووجه الزناتي بالإسراع في صيانة أو استحداث مصنع الأكسجين السائل والمتوقف عن العمل منذ سنوات .