أبوجناح يبحث في الزنتان ملف المصالحة وتأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 02:08 مساء
لقاء أبوجناح مع أعيان الزنتان، 11 أغسطس 2021، (صفحة نائب رئيس الحكومة على فيسبوك)

زار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس رمضان أبوجناح، الزنتان اليوم الخميس، للوقوف على احتياجات المدينة ومشكلاتها، وتناول ملف المصالحة الوطنية، كونه من أولويات الحكومة، كما تحدث عن تأمين الحدود.

واستقبل أبوجناح عضوا المجلس الأعلى للدولة الهادي العمياني وخليفة المدغيو، ووكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى التركي، وعميد المجلس البلدي مصطفى الباروني وأعيان وحكماء المدينة وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، حسب البيان المنشور على صفحة نائب رئيس الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا أبوجناح إلى توحيد الصف بين جميع مناطق ومدن ليبيا، والمشاركة في الانتخابات التي تعد حقًا أصيلًا لكل الليبيين، مؤكدًا على دور الزنتان في حل الإشكاليات العالقة.

وأمس الأربعاء، أعلن أبوجناح استئناف انطلاق شاحنات نقل الوقود إلى الجنوب من مستودع مصراتة النفطي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اجتماعه مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ومديري أمن الجنوب، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ورئيس مجلس أعيان وحكماء مدينة مصراتة محمد الرجوبي.

وأفضى الاجتماع «إلى تسوية كل العوائق وضرورة وضع استراحات لقوافل الوقود يتم تأمينها من قبل مديريات الأمن، كلا حسب اختصاصه الجغرافي، معلنين انطلاق شاحنات الوقود خلال الأيام القليلة المقبلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
طالبان تسيطر على مدينة تبعد 150 كيلومترا عن كابول
دولى
البعثة الأممية: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضي يهدف لتحضير الحلول التوافقية
ليبيا
وزيرة العدل: نعمل على مسارين ونسعى لتنفيذ حكم براءة الساعدي القذافي
ليبيا
تونس تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية
عربى
رئيس ريال مدريد: ليس لي دخل برحيل ميسي عن برشلونة وأطالب بالاعتذار
رياضة عالمية
المتحورة «دلتا» تعيد مسألة الكمامة إلى الواجهة في الولايات المتحدة
دولى
البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية ...
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
اللافي: توحيد القوى العسكرية تحت مظلة قيادة مدنية يبعد خطر الحرب عن البلاد
ليبيا
السفارة الأميركية: نورلاند في القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وحفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تتغلب على ضربة الشمس