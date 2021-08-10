ضبط وإقفال 55 توصيلة ومجمعات مياه مخالفة على مسارات النهر الصناعي ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 10:11 مساء
الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إزالة المخالفات على مسارات النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، ضبط وإقفال 55 توصيلة غير قانونية وعدد من مجمعات المياه المخالفة على مسارات أنابيب النهر الصناعي في داخل نطاق بلدية بني وليد، وذلك في أول أيام المرحلة الثانية للحملة الأمنية لضبط التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي التي تنفذها الجهات الأمنية وفقًا لتعليمات النائب العام.

وقالت وزارة الداخلية إن المرحلة الثانية من الحملة، التي بدأت اليوم، تشارك فيها الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، وبالتعاون مع مفارز من «اللواء 444 قتال» بمنطقة طرابلس العسكرية.

- انتهاء المرحلة الأولى من حملة إقفال التوصيلات المخالفة على مسارات النهر الصناعي
- حملة أمنية موسعة لضبط الاعتداءات على أنابيب نقل مياه النهر الصناعي

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية للحملة تستهدف ضبط المخالفات بمسارات نقل المياه بمدينة بني وليد، مؤكدة أنه «تم ضبط 55 مخالفة، متمثلة في توصيلات عشوائية وغير قانونية من مسارات نقل المياه، وكذلك إقفال عدد من المجمعات التي تتم تعبئتها من خلال هذه التوصيلات».

ونوهت وزارة الداخلية إلى أن الحملة لازالت مستمرة وستتم متابعة كافة الإجراءات التي اتخذت في السابق لضمان عدم رجوع  التوصيلات غير القانونية من قبل بعض المخالفين الذين ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وانتهت أمس الإثنين، المرحلة الأولى لحملة إقفال التوصيلات المخالفة على مسارات النهر الصناعي التي بدأت من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، لتبدأ المرحلة الثانية للحملة داخل مدينة بني وليد.

الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إزالة المخالفات على مسارات النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية)
الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إزالة المخالفات على مسارات النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية)
الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إزالة المخالفات على مسارات النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية)
الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إزالة المخالفات على مسارات النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية)
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