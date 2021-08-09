انتهاء المرحلة الأولى من حملة إقفال التوصيلات المخالفة على مسارات النهر الصناعي

عناصر الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إقفال الوصلات المخالفة بمسارات النهر الصناعي في ترهونة. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الإثنين، انتهاء المرحلة الأولى لحملة إقفال التوصيلات المخالفة على مسارات النهر الصناعي التي بدأت من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، معلنة البدء في المرحلة الثانية للحملة داخل مدينة بني وليد.

وأكدت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه الحملة تهدف إلى ضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، مشيرة إلى إقفال عدد من مجمعات المياه المخالفة الموصولة بمسارات نقل المياه من جهاز النهر الصناعي في مدينة ترهونة بطرق غير قانونية من قبل بعض المخالفين.

وقالت إن هذه المجمعات كانت تستخدم في الري والزراعة بطرق غير قانونية، الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وبعض المدن والمناطق الأخرى.

- حملة أمنية موسعة لضبط الاعتداءات على أنابيب نقل مياه النهر الصناعي

وأوضحت الوزارة أن ذلك جرى من خلال الجولة الأمنية الموسعة التي تقوم بها الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

وبدأت المرحلة الأولى من الحملة الموسعة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه وإزالة الوصلات غير الشرعية الواقعة على الخط الناقل ترهونة بوزيان والهيرة، وصولًا إلى مدينة بني وليد في الثاني من أغسطس الجاري.

عناصر الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إقفال الوصلات المخالفة بمسارات النهر الصناعي في ترهونة. (وزارة الداخلية)

عناصر الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إقفال الوصلات المخالفة بمسارات النهر الصناعي في ترهونة. (وزارة الداخلية)

الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إقفال الوصلات المخالفة بمسارات النهر الصناعي في ترهونة. (وزارة الداخلية)

الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إقفال الوصلات المخالفة بمسارات النهر الصناعي في ترهونة. (وزارة الداخلية)

الدوريات الأمنية المشاركة في حملة إقفال الوصلات المخالفة بمسارات النهر الصناعي في ترهونة. (وزارة الداخلية)