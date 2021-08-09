عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 08:07 مساء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة. (الإنترنت)

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أصدر قرارًا رئاسيًّا «يرفع القيود التي سبق فرضها من قبل السلات التركية على خطابات الضمان الصادرة من مصارف تركية لصالح مؤسسات ليبية».

وأضاف جمعة في تصريح، نشرته منصفة «حكومتنا» اليوم الإثنين، بشأن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة إلى تركيا، أن الدبيبة اتفق مع الرئيس رجب طيب إردوغان على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي- التركي في أكتوبر المقبل بالعاصمة طرابلس بمشاركة الرئيس التركي.

وأوضح أن زيارة الدبيبة إلى تركيا، التي رافقه خلالها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، «خصصت لمناقشة عدة ملفات اقتصادية، والاتفاق على توقيع اتفاقية التجارة الحرة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين».

- الدبيبة يلتقي إردوغان في إسطنبول

وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تصريحه، إلى أن الدبيبة قام في ختام زيارته إلى تركيا بزيارة عدد من المرضى والجرحى الموجودين في تركيا للاطمئنان على صحتهم والوقوف على ظروفهم الصحية والخدمية.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بقصر وحيد الدين في إسطنبول. وقال المكتب الإعلامي للدبيبة، إن اللقاء «بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة».

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن «اللقاء استغرق نحو ساعة ونصف الساعة»، دون ذكر مزيد التفاصيل.   

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