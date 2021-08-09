المنقوش ووزير خارجية اليونان يبحثان آخر التطورات في ليبيا

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي في برلين، 23 يونيو 2021. (الإنترنت)

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس آخر التطورات في ليبيا، إضافة إلى سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، حيث أعربت المنقوش عن أسفها للخسائر التي خلفتها الحرائق التى نشبت بغابات اليونان، معبرة عن وقوف وتضامن ليبيا مع أثينا، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبه، أثنى الوزير اليوناني على مواقف المنقوش، مجددا دعم بلاده جهودها والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا، وسعيهم الحثيث لإنهاء الأزمة الليبية بعيداً عن الحروب، وذلك من خلال الحوار المسؤول بين كافة الفرقاء الليبيين، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المحدد لها.