الحكومة تعلن الإثنين عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 11:33 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة قرارا باعتبار يوم غدا الإثنين عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

 ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ، فإن القرار رقم 224 لسنة 2021 م نص على أن «يكون يوم الإثنين 9 أغسطس عطلة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، ويوم الأحد الموافق 8 أغسطس هو إجازة لكافة الموظفين لوقوعه بين يومي عطلة أسبوعية وعطلة رسمية ، على أن يخصم من رصيد الإجازة السنوية».

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وبهذه المناسبة ، قدمت حكومة الوحدة الوطنية  أطيب التهاني والتبريكات للشعب الليبي الكريم وللأمة الإسلامية ، داعية الله العلي القدير أن تكون سنة خير وبركة تعم على البلاد والعباد.

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