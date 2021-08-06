مستشفى غريان يستغيث من نقص الأوكسجين والعناصر الطبية.. ويحذر من «انهيار المنظومة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 01:43 مساء
قسم العناية الفائقة بمستشفى غريان المركزي التعليمي. (أرشيفية: وزارة الصحة)

وجه مستشفى غريان المركزي التعليمي، اليوم الجمعة، نداء استغاثة عاجل لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والجهات المختصة بضرورة التدخل لوضع حل لمشكلة النقص الحاد في الأوكسجين، وكذلك العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وفي نداء الاستغاثة المنشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك»، قالت الإدارة إن الأوكسجين الموجود حاليا لا يغطي احتياجات المرضى بمركزي الفلترة والعزل؛ بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

كما توجهت إدارة المستشفى بنداء لكل العناصر الطبية والطبية المساعدة للالتحاق بزملائهم في مركزي العزل والفلترة ببلدية غريان؛ نظرًا للنقص في هذه العناصر، وتزايد أعداد المصابين يوما بعد يوم داخل الفلترة والعزل.

وحذرت الإدارة من «انهيار المنظومة الصحية، وخروج الوضع الصحي عن السيطرة  تماما».

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
رياضة عالمية
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا
رياضة عالمية
النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طاجن الحوت بالخضار من المطبخ الليبي