مستشفى غريان يستغيث من نقص الأوكسجين والعناصر الطبية.. ويحذر من «انهيار المنظومة»

قسم العناية الفائقة بمستشفى غريان المركزي التعليمي. (أرشيفية: وزارة الصحة)

وجه مستشفى غريان المركزي التعليمي، اليوم الجمعة، نداء استغاثة عاجل لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والجهات المختصة بضرورة التدخل لوضع حل لمشكلة النقص الحاد في الأوكسجين، وكذلك العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وفي نداء الاستغاثة المنشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك»، قالت الإدارة إن الأوكسجين الموجود حاليا لا يغطي احتياجات المرضى بمركزي الفلترة والعزل؛ بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

كما توجهت إدارة المستشفى بنداء لكل العناصر الطبية والطبية المساعدة للالتحاق بزملائهم في مركزي العزل والفلترة ببلدية غريان؛ نظرًا للنقص في هذه العناصر، وتزايد أعداد المصابين يوما بعد يوم داخل الفلترة والعزل.

وحذرت الإدارة من «انهيار المنظومة الصحية، وخروج الوضع الصحي عن السيطرة تماما».

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.