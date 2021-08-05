في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا

العدد 298 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 5 أغسطس 2021. (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس، العدد 298 من جريدة الوسط، وتتصدر الصفحة الأولى قصة سياسية بعنوان «ضباب الخلافات يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب»، وفيه نطالع كيف ساهم تعدد اللجان المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمتعلقة بالتوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، في إرباك المشهد السياسي في البلاد، بالتزامن مع محاولة مجلس النواب الانفراد بمهمة إصدار قانون للانتخابات دون إشراك المجلس الأعلى للدولة.

أيضا تحول التأجيل المتكرر إلى سمة غالبة على نشاط البرلمان، خصوصا ما تعلق بإقرار الميزانية، في حين فاجأت حكومة عبد الحميد الدبيبة النواب برفع مشروع الميزانية المعدلة إلى 111مليار دينار بدلا من خفضها.

انتكاسة الانتقال السياسي

وفي الصفحة الثالثة تقرير بعنوان «باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش انتكاسة».

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ونطالع في صدر الصفحة الرابعة تقريرا تحليليا بعنوان «فتح الطريق الساحلي يفتح ملف المرتزقة والمسلحين الأجانب»، وفيه يطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بسحب المجموعات الأولى للمقاتلين من كلا الطرفين.. كما يضم اجتماع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع مدير مكتب قائد قوات القيادة العامة، عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء خيري التميمي، لبحث آلية حل الجماعات المسلحة.

ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير مجمع يرصد الوضع الوبائي في ليبيا، وجاء بعنوان« حصيلة قياسية لإصابات كورونا في يوليو.. والتطعيم إجباري».

وفيه أيضا يعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة وصول مليون و260 ألف جرعة لقاح مضاد للفيروس، مؤكدا أنه سيفرض تناوله على كل ليبي في أنحاء البلاد.

أما الصفحة السادسة فيتصدرها تقرير عن تطور العلاقات بين المغرب، والجزائر بعد دعوة الملك محمد الخامس في خطابه الأخير إلى مصالحة شاملة مع الجزائر لمصلحة الشعبين الشقيقين.

ويتصدر الصفحة السابعة تقرير يرصد تطورات المواجهة بين طهران، وتل أبيب بعد الهجوم المسلح على ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر عمان بعنوان «إيران وإسرائيل.. الخليج على صفيح ساخن».

قفزة محتملة لاقتصاد ليبيا

وفي الصفحة الثامنة، نقرأ تقريرا مهما أصدرته اللجنة الأممية «الإسكوا» وجاء بعنوان «سيناريوهان لسعر النفط يحققان قفزة في النمو وانخفاض البطالة في ليبيا».

أما الصفحة التاسعة، فيتصدرها تقرير حول الموازنة الليبية الجديدة وتصل فيها نسبة الرواتب إلى 40 %، وجاء بعنوان«111 مليار دينار إجمالي المشروع الجديد للميزانية الليبية».

وفي صفحة الثقافة، نقرأ مقاربات فنية لرواية عائشة الأصفر «علاقة حرجة»، الصادرة عن دار البيان.

كما تضم الصفحة تقريرا بأسماء المرشحين لنيل جواز البوكر الأدبية البريطانية بعنوان «المخضرمون يزيحون الشباب».

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ومن الثقافة إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشر تقريرا موسعا بعنوان «كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كاس العالم».

أيضا تضم الصفحة تقريرا حول أسباب استقالة محمد الشارف من منصب المدير الفني لاتحاد الكرة الليبي.

وفي الصفحة التالية نتابع تفاصيل استعدادات القمة المرتقبة، التي تنطلق غدا الجمعة، في ملعب طرابلس الدولي، الذي سيحتضن المباراة النهائية، بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس؛ لتحديد هوية بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، في نسخته رقم 46. وتأهل الاتحاد، بطل المجموعة الأولى، عقب فوزه في مربع التتويج الذهبي على الأهلي بنغازي بهدف دون رد، بينما تأهل الزعيم عقب فوزه على منافسه فريق الأخضر بهدفين لهدف.