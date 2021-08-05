تعليمات من الدبيبة لعدة وزارات بشأن لجنة تنظيم ودمج القوة المساندة

الدبيبة يجتمع مع لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تعليماته لعدد من الوزراء بضرورة عقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة.

وفي خطابات موجهة إلى وزراء الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب، استهدفت تعليمات الدبيبة البناء على مخرجات عمل لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.

- لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة تطلع الدبيبة على برنامج عملها

وأمس الأربعاء، اجتمع الدبيبة، مع لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة، التي عرضت «برنامج عملها لاستيعاب القوات المساندة في مؤسسات الدولة، العسكرية والشرطية، والمدنية والذي لا يقتصر على منطقة دون غيرها»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما استعرضت اللجنة نتائج استبيان أُجري لنحو 11 ألف شخص من الفئات المستهدفة في كل مناطق وربوع ليبيا، بهدف حصر بياناتهم، ومعرفة مدى اتفاق رغباتهم مع مقدراتهم.