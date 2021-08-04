لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة تطلع الدبيبة على برنامج عملها

الدبيبة يجتمع مع لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة برئاسة اللواء محمد شابون، وحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وخلال الاجتماع، عرضت اللجنة «برنامج عملها لاستيعاب القوات المساندة في مؤسسات الدولة، العسكرية والشرطية، والمدنية والذي لا يقتصر على منطقة دون غيرها»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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كما استعرضت اللجنة نتائج استبيان أُجري لنحو 11 ألف شخص من الفئات المستهدفة في كل مناطق وربوع ليبيا، بهدف حصر بياناتهم، ومعرفة مدى اتفاق رغباتهم مع مقدراتهم.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للقضاء العسكري، بحضور الحداد؛ لمناقشة العراقيل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس.

الدبيبة يجتمع مع لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يجتمع مع لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يجتمع مع لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)