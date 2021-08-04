المنقوش تشيد باستجابة تركيا لدعوة ليبيا للوقوف على احتياجات قطاع الصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 04:22 مساء
المنقوش تتوسط الوفد الطبي التركي الذي يزور ليبيا للوقوف على احتياجات القطاع الصحي. (الخارجية التركية)

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، عن شكرها وتقديرها للحكومة التركية، لسرعة استجابتها للدعوة الموجهة إليها من قبل وزارة الخارجية الليبية للوقوف على احتياجات القطاع الصحي في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس «كورونا» والاحتياجات الضرورية والعاجلة للحد من انتشاره.

جاء ذلك خلال استقبالها بمقرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الأربعاء، وفدًا من المسؤولين والأطباء والإخصائيين بقطاع الصحة التركي، الذي يزور ليبيا هذه الأيام بدعوة من وزارة الخارجية الليبية.

وأضافت وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المنقوش عبرت في مستهل اللقاء الذي حضره سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، عن تعازيها للرئاسة والحكومة والشعب التركي، في ضحايا الحرائق التى نشبت في جنوب تركيا، وأسفها للخسائر التى خلَّفتها في الأرواح والممتلكات.

وأضافت الوزارة أن السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز أكد من جهته استعداد بلاده لتلبية جميع المتطلبات التى تحتاجها المستشفيات، والمراكز الصحية، ومراكز العزل المعنية بمجابهة فيروس «كورونا» في ليبيا، مشيرًا إلى أن الوفد التركي سيقدم تقريرًا كاملًا لوزارة الخارجية الليبية، بالاحتياجات المطلوبة لهذه المرافق الصحية، عقب الانتهاء من زيارتها، والاجتماع كذلك بالمسؤولين في وزارة الصحة الليبية.

حضر اللقاء عن الجانب التركي إضافة إلى السفير، مديرو إدارات العلاقات الخارجية والتعاون والمستشفيات والخدمات الصحية بوزارة الصحة التركية، بالإضافة إلى عدد من الإخصائيين في مجالات الأمراض الصدرية، والعناية، والمختصين في البحث والتدريب. وعن الجانب الليبي مديرا إدارتى التعاون الدولي، وآسيا وأستراليا، بوزارة الخارجية، إضافة إلى مدير مركز مصراتة الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد التركي الذي يضم عددًا من المسؤولين، والأطباء، والإخصائيين، والمختصين بقطاع الصحة التركي، كان قد وصل خلال اليومين الماضيين إلى ليبيا وأجرى زيارة تفقدية إلى عدد من المرافق الصحية بمدينتي مصراتة وزليتن، منوهة كذلك إلى أنه سيقوم بسلسلة من الزيارات المماثلة للمرافق الصحية في طرابلس، للوقوف على احتياجاتها.

لقاء المنقوش مع الوفد الطبي التركي الذي يزور ليبيا للوقوف على احتياجات القطاع الصحي. (الخارجية التركية)
لقاء المنقوش مع الوفد الطبي التركي الذي يزور ليبيا للوقوف على احتياجات القطاع الصحي. (الخارجية التركية)
لقاء المنقوش مع الوفد الطبي التركي الذي يزور ليبيا للوقوف على احتياجات القطاع الصحي. (الخارجية التركية)
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