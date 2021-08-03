المنقوش ولعمامرة يتبادلان وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 10:14 مساء
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الجزائري رمطان لعمامرة. (حساب لعمامرة على تويتر)

تبادلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الليبيين وتحفظ وحدة البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المنقوش، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بحسب ما أعلنه الأخير عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء.

وقال لعمامرة في تغريدته «تلقيت اتصالا هاتفيا للتهنئة من الزميلة والأخت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا الشقيقة، عبرنا خلاله عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الأخوية، كما تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».

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وأضاف لعمامرة في تغريدة ثانية أنه استعرض في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو «مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وسبل تعزيز دور دول الجوار في مرافقة الإخوة الليبيين للتوصل إلى حل شامل وسلمي بعيدا عن التدخلات الخارجية بكل أشكالها».

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