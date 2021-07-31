لعمامرة: الانتخابات طوق نجاة لإخراج ليبيا من أزمتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 10:35 مساء
وزير الشؤون الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة. (أرشيفية: الإنترنت).

 أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، دعم بلاده الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل. 

واعتبر لعمامرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري منعقد في القاهرة، أن إجراء الانتخابات في موعدها بمثابة «طوق نجاة لإخراج ليبيا من أزمتها».

وقال إن ليبيا تشهد أخيرا «إنجازات معتبرة»، من ضمنها الإعلان عن فتح الطريق الساحلي، معتبرا أن الشعب الليبي «قد يكون وصل إلى مرحلة تتسم بانتفاضة القلوب والعقول والوعي بأن مستقبل ليبيا ملكا لأبنائها».

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن «لدول جوار ليبيا مسؤولية تضامنية خاصة»، مشددا على «عزم الجزائر ومصر على أن تضطلع بهذه المسؤولية بشكل كامل».

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