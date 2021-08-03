العقوري يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس 3 دوائر

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، بضرورة النص على إجراء الانتخابات الرئاسية بناءً على أساس الدوائر الانتخابية الثلاثة.

وانتقد العقوري خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، لاستئناف مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية بناءً على أساس الدائرة الواحدة، مطالبًا بضرورة إلغاء النص على شرط حصول المرشح على تزكية 20 نائبا لإجازة ترشحه.

وشدد على ضرورة «إدخال معايير أخرى بخصوص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية دون الاكتفاء بمعيار الكثافة السكانية»، وقال: «طرابلس هي الأعلى في نسبة السكان، وهكذا سيكون منصب الرئيس مضمون للطرابلسية»، وأضاف: «يجب إدخال معيار المساحة الجغرافية والثروات الطبيعية».