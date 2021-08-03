صالح قلمة: «النواب» يواصل مداولاته حول مشروع قانون انتخاب الرئيس.. و«الميزانية» قد تعرض للتصويت اليوم

جلسة مجلس النواب في 2 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة)

يواصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مداولاته حول مشروع قانون انتخاب الرئيس، مع احتمالية عرض مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 على الجلسة العامة للتصويت، وفق ما أفاد به مقرر مجلس النواب صالح قلمة.

وقال قلمة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مجلس النواب أجل مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مرجعا ذلك إلى وجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.

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وبخصوص جلسة أمس، قال قلمة إن الجلسة ناقشت مسودتين حول انتخاب الرئيس، إحداهما قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العام 2018، والأخرى قدمتها اللجنة المشكلة من مجلس النواب مع المفوضية، لافتا إلى تباين وجهات نظر النواب خاصة حول الشروط الواجب توافرها للترشح للانتخابات الرئاسية.