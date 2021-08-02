إنقاذ 68 مهاجرا غير شرعي في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية (صور)

من عملية إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، 1 أغسطس 2021. (رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية)

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.



وأشارت الرئاسة، في بيان، إلى أن «الزورق (أوباري) التابع لحرس السواحل الليبية تحرك فور تلقيه نداء استغاثة أمس الأحد بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان)»، منوهة إلى أن «عناصر الجهاز قاموا بدورهم على أكمل وجه».



ونوهت إلى «إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) ونقلهم جميعًا» إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ولفتت إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيباشر عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

ويوم الجمعة، أنقذ زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، اليوم الجمعة، 121 مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية، قبالة السواحل الليبية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

من عملية إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، 1 أغسطس 2021. (رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية)

من عملية إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، 1 أغسطس 2021. (رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية)

من عملية إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، 1 أغسطس 2021. (رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية)