إنقاذ 68 مهاجرا غير شرعي في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية (صور)

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأشارت الرئاسة، في بيان، إلى أن «الزورق (أوباري) التابع لحرس السواحل الليبية تحرك فور تلقيه نداء استغاثة أمس الأحد بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان)»، منوهة إلى أن «عناصر الجهاز قاموا بدورهم على أكمل وجه».
ونوهت إلى «إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) ونقلهم جميعًا» إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ولفتت إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيباشر عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
ويوم الجمعة، أنقذ زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، اليوم الجمعة، 121 مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية، قبالة السواحل الليبية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.