إنقاذ 121 مهاجرا من جنسيات أفريقية قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 09:02 مساء
إنقاذ 121 مهاجرا من جنسيات أفريقية قبالة السواحل الليبية, 30 يونيو 2021. (البحرية الليبية)

أنقذ زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، اليوم الجمعة، 121 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية، قبالة السواحل الليبية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضح الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان اليوم، أن إنقاذ هؤلاء المهاجرين، يأتي «في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية».

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وبحسب البيان، تحرك الزورق (زوارة)، فور تلقيه نداء استغاثة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، وفور إتمام عملية الإنقاذ أُنزل المهاجرون في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلوا جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

فيما أوضحت القوات البحرية، أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتابع «عملية رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».

إنقاذ 121 مهاجرا من جنسيات أفريقية قبالة السواحل الليبية, 30 يونيو 2021. (البحرية الليبية)
إنقاذ 121 مهاجرا من جنسيات أفريقية قبالة السواحل الليبية, 30 يونيو 2021. (البحرية الليبية)
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