عقيلة: النواب يناقش الميزانية.. والتصويت في يوم آخر

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يتحدث خلال جلسة المجلس في طبرق، 2 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة))

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المجلس يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة في جلسة اليوم.

وأضاف، في كلمة خلال جلسة المجلس الإثنين: «نسمع ملاحظات النواب ربما نعدل القانون أو نتفق عليه بما يتماشى مع المصلحة، لكن القرار لمجلس النواب على أن يكون التصويت في يوم آخر».

من جهته، قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة: «نطرح القانون ونسمع ملاحظات النواب، ليعدل أو لا يعدل». وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق «تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م بناءً على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون».

وأشار بليحق إلى أن «الشروع في مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي».